По последним данным, теракт, произошедший поздно вечером в Crocus City Hall, унёс жизни более 150 человек, а ещё 130 человек получили ранения. На месте происшествия находятся все оперативные службы Москвы, а также следователи и криминалисты.

Очевидцы сняли кадры, на которых видно, как неизвестные в камуфляжной форме, около пяти человек, ворвались в Crocus City Hall, сначала застрелив охранников на входе, а затем ворвались в концертный зал, где собрались тысячи поклонников группы "Пикник". Террористы бросили несколько взрывчатых устройств, затем начали открывать огонь по людям. В зале началась паника и давка. Некоторые пытались выбраться через спасительные выходы, в то время как другие хотели забаррикадироваться, не зная, что террористы уже находятся внутри. Те, кто не смог сразу покинуть здание, спрятались в подсобных и подвальных помещениях, а некоторые пытались добраться до крыши в поисках спасения.

Через некоторое время начался пожар. На место происшествия были направлены все оперативные службы: десятки скорых помощи, пожарные расчеты и спецподразделения ОМОН и СОБР. Раненых доставляли санитарной авиацией, но из-за пробок на МКАД машины трудно преодолевали преграды. Всего более 180 человек, включая детей, были госпитализированы в больницы Москвы и области. Многие из них находятся в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями, порезами от стекла и отравлением угарным газом. Многие пострадавшие требуют не только медицинской помощи, но и психологической поддержки.

Пожарные велели битву с огнем всю ночь. Вертолеты непрерывно проливали воду на крышу, только иногда уходя на заправку. Саперы Росгвардии вместе с кинологами обследовали парковку у здания, но взрывных устройств не обнаружили. В настоящее время эксперты-криминалисты приступили к работе. Были изъяты оружие, которым террористы открыли огонь по людям, а также бронежилеты и несколько магазинов с патронами. Все найденные предметы будут отправлены на баллистическую и дактилоскопическую экспертизу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте и проводит полный комплекс следственных действий.

Совместно с оперативными службами ФСБ и МВД России, следователи, криминалисты и эксперты в настоящее время занимаются подъемом тел погибших. Разбор завалов в Crocus City Hall продолжается, под которыми, возможно, еще находятся тела погибших. Всем пострадавшим и родственникам погибших выплатят моральную компенсацию.