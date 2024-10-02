Стали известны подробности последних минут жизни Игоря Талькова

Валерий Шляфман, бывший директор Игоря Талькова, вновь оказался в центре внимания, несмотря на то что скрывается в Израиле уже более 30 лет.

Его обвиняют в убийстве популярного певца, которое произошло осенью 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Судебное разбирательство продолжается заочно, и каждое новое заседание вызывает интерес общественности, которая до сих пор жаждет узнать истину.

Убийство, потрясшее страну

Трагедия, случившаяся во время концерта, шокировала всю страну. Игорь Тальков был одним из самых популярных музыкантов начала 90-х, и его смерть на пике карьеры оставила множество вопросов без ответа. На недавнем заседании суда был допрошен Николай Шекунов, бывший сотрудник ОМОНа, дежуривший в ту роковую ночь во дворце спорта «Юбилейный». Его показания пролили новый свет на события того вечера, но окончательно разрешить дело пока не удалось.

Шекунов вспоминает, что его пост находился в коридоре, где произошло убийство. В какой-то момент он заметил группу людей, среди которых был Тальков. По словам свидетеля, между ними шла оживленная словесная перепалка, однако это не вызвало у него тревоги — такие конфликты среди артистов были частым явлением. Охранник был вынужден выйти на улицу на короткое время, чтобы не допустить проникновения посторонних через служебный вход. Именно в этот момент он услышал два выстрела и крики.

Драка и газовый баллончик

Вернувшись на место происшествия, Шекунов обнаружил, что в коридоре завязалась драка. Он вспоминает, как пятеро человек боролись на полу, и в этот момент он оказался в облаке слезоточивого газа, который использовали в потасовке. Шекунов пытался вмешаться, но сам оказался под воздействием газа и потерял контроль над ситуацией. Он помнит, как перед ним лежал револьвер, и многие пытались его схватить, однако кто-то опередил всех и забрал оружие. После этого его начальник вытащил его из хаоса, и ему пришлось провести полчаса, смывая с себя едкий газ.

Когда бывший ОМОНовец вернулся к коридору, Талькова уже забирала скорая помощь. Чуть позже стало известно, что певец умер от ранений.

Спустя три десятилетия

Процесс по делу Шляфмана длится уже десятилетиями. Несмотря на то, что обвиняемый давно находится в Израиле, российский суд продолжает разбирательство заочно. В прошлом месяце вдова Игоря Талькова впервые прервала свое молчание и вспомнила последний разговор с предполагаемым убийцей. Следующее заседание суда назначено на 9 октября, и общественность с нетерпением ждет новых показаний и деталей, которые могут пролить свет на одно из самых загадочных убийств в истории российской эстрады.

Этот процесс остается открытой раной для многих поклонников Игоря Талькова и для его семьи. Несмотря на долгие годы, прошедшие с момента трагедии, вопрос «кто действительно виноват?» остается без окончательного ответа, сообщает kp.ru.