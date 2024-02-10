Новости России
· Артем Акчурин

Стали известны пять вещей буквально кричащих о низкой самооценке хозяйки

Стали известны пять вещей буквально кричащих о низкой самооценке хозяйки

wday.ru

Подписаться в Telegram

Психологи утверждают, что в домашнем интерьере есть пять ключевых элементов, которые могут раскрывать информацию о самооценке хозяйки и отражать ее эмоциональное состояние. Сообщает pg11.

Постельное белье

Если женщина спит на старом, изношенном постельном белье с дырками, это может указывать на ее недостаточное самоуважение и равнодушие к комфорту и уюту. Неудовлетворенность собой может привести к негативному воздействию на состояние кожи и общее здоровье.

Посуда

Оставлять грязную посуду на ночь в раковине может свидетельствовать о возможной апатии или начале депрессии у хозяйки.


Полотенца для ванны

Использование затертых и старых полотенец, которые не меняются регулярно, может указывать на скопление вредных бактерий и нежелание заботиться о собственной гигиене.

Старые вещи

Сложность избавления от ненужных старых вещей может свидетельствовать о проблемах с прошлым, накоплении тревог и неврозов, что отрицательно сказывается на качестве жизни.

Декор

Заполнение дома старыми безделушками и игрушками может указывать на эмоциональные проблемы, инфантильность и неправильные ожидания от окружающих, что может негативно повлиять на отношения.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

17 часов назад

Казанских студентов не пустили на встречу с Екатериной Мизулиной

Интересное в Казани

20 часов назад

Полное обновление за 1 час: почему спортсмены выбирают флоатинг - эксперимент с казанской сборной по гандболу

стоимость травли тараканов в квартире

Новости Татарстана

день назад

В массовой драке на Кул Гали участвовали казанские группировки

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

ремонт электрической плиты gorenje в Москве

Новости Татарстана

день назад

Участники банды, обокравшей мать погибшего на СВО, останутся на свободе

Новости Татарстана

день назад

В Казани возбудили уголовное дело после массовой драки со стрельбой

Новости Татарстана

15 часов назад

Екатерина Мизулина возмутилась низкими стипендиями казанских студентов

Новости Татарстана

день назад

В сети появились правила фотографирования с Мизулиной в Казани

Новости Татарстана

14 часов назад

Сбежавший менеджер казанского Газпромбанка был арестован заочно
Лонгриды
5 дней назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

12 часов назад

Мизулина изменила место встречи со школьниками в Казани

Интересное в Казани

день назад

Крупные банки ввели комиссию для застройщиков: недвижимость в Казани станет дороже?

Новости Татарстана

12 часов назад

Мошенники начали подделывать билеты на Игры Будущего в Казани

Новости Татарстана

14 часов назад

Андрей Аршавин примет участие в «Играх будущего» в Казани
«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана
Лонгриды
10 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

15 часов назад

В Казани снова заработал испанский визовый центр

Новости Татарстана

15 часов назад

На КАМАЗе назначили нового директора завода двигателей

Новости Татарстана

18 часов назад

Володин наградил Ильсура Метшина за многолетний добросовестный труд
Лонгриды
16 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать