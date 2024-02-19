Стали известны пять манер речи человека с низким интеллектом: проверьте своих знакомых

Что выдает глупых людей.

Психологи заявляют, что не столько слова, сколько интонация имеют значение, как сообщается на портале Maxim. Существует пять стилей речи, которые сразу раскрывают глупого человека.



Слова-паразиты



Слова-паразиты, такие как "блин", "ну, как бы", "так сказать", "тупо", "типа", "короче", "некоторым образом", все они нужны, чтобы заполнить пробелы в предложениях, когда недостаточно словарного запаса. Умный человек избегает такие слова, предпочитая подобрать другие слова для описания ситуации.



Крик, слезы, нытье





Напряженные интонации, голос заливается слезами, повышенный тон - все это свидетельствует о том, что человек испытывает страх и не может моментально анализировать ситуацию или адекватно на нее реагировать. Если ваш партнер выступает именно таким образом, рядом с вами находится не очень умный человек.Протяжные слова, манерность и переигрывание - все это свидетельствует о глупости человека.

Понты

Показывать авторитет может и было в моде, но сейчас упоминание о влиятельных знакомых и связях вряд ли улучшат впечатление о человеке.



Разговоры о себе



Если ваш собеседник говорит только о себе и с трудом может дождаться, пока вы закончите предложение, чтобы начать свой ответ со словами "а вот я...", "а у меня...". Настоящий умный человек не затрагивает себя слишком много в разговоре.