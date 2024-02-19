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· Артем Акчурин

Стали известны пять манер речи человека с низким интеллектом: проверьте своих знакомых

Стали известны пять манер речи человека с низким интеллектом: проверьте своих знакомых

vitamarg.com

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Что выдает глупых людей.

Психологи заявляют, что не столько слова, сколько интонация имеют значение, как сообщается на портале Maxim. Существует пять стилей речи, которые сразу раскрывают глупого человека.

Слова-паразиты

Слова-паразиты, такие как "блин", "ну, как бы", "так сказать", "тупо", "типа", "короче", "некоторым образом", все они нужны, чтобы заполнить пробелы в предложениях, когда недостаточно словарного запаса. Умный человек избегает такие слова, предпочитая подобрать другие слова для описания ситуации.

Крик, слезы, нытье

Напряженные интонации, голос заливается слезами, повышенный тон - все это свидетельствует о том, что человек испытывает страх и не может моментально анализировать ситуацию или адекватно на нее реагировать. Если ваш партнер выступает именно таким образом, рядом с вами находится не очень умный человек.

Фальшивая речь

Протяжные слова, манерность и переигрывание - все это свидетельствует о глупости человека.

Понты

Показывать авторитет может и было в моде, но сейчас упоминание о влиятельных знакомых и связях вряд ли улучшат впечатление о человеке.

Разговоры о себе

Если ваш собеседник говорит только о себе и с трудом может дождаться, пока вы закончите предложение, чтобы начать свой ответ со словами "а вот я...", "а у меня...". Настоящий умный человек не затрагивает себя слишком много в разговоре.

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