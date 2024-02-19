Стали известны пять манер речи человека с низким интеллектом: проверьте своих знакомых
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Что выдает глупых людей.
Психологи заявляют, что не столько слова, сколько интонация имеют значение, как сообщается на портале Maxim. Существует пять стилей речи, которые сразу раскрывают глупого человека.
Слова-паразиты
Слова-паразиты, такие как "блин", "ну, как бы", "так сказать", "тупо", "типа", "короче", "некоторым образом", все они нужны, чтобы заполнить пробелы в предложениях, когда недостаточно словарного запаса. Умный человек избегает такие слова, предпочитая подобрать другие слова для описания ситуации.
Крик, слезы, нытье
Фальшивая речь
Протяжные слова, манерность и переигрывание - все это свидетельствует о глупости человека.
Понты
Показывать авторитет может и было в моде, но сейчас упоминание о влиятельных знакомых и связях вряд ли улучшат впечатление о человеке.
Разговоры о себе
Если ваш собеседник говорит только о себе и с трудом может дождаться, пока вы закончите предложение, чтобы начать свой ответ со словами "а вот я...", "а у меня...". Настоящий умный человек не затрагивает себя слишком много в разговоре.