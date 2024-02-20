Стали известны пять манер речи человека с низким интеллектом: проверьте своих друзей

Психологические исследования подчеркивают, что интонация и манеры речи могут быть ключом к выявлению уровня интеллекта человека. Сообщает Maxim.

Вот несколько признаков, которые могут указывать на недостаток интеллектуальных способностей:

1. Слова-паразиты: Использование слов-паразитов, таких как «блин», «типа», «короче», может свидетельствовать о недостатке словарного запаса и неумении точно и ясно выражать свои мысли.

2. Эмоциональная нестабильность: Нытье, слезы в голосе, повышенные тона могут указывать на низкую способность анализировать ситуации и контролировать эмоции.

3. Понты: Попытки проявить авторитет через упоминание о влиятельных знакомых часто могут свидетельствовать о недостатке уверенности в себе и необходимости внешних подтверждений.

4. Элитарность в речи: Использование излишне усложненного языка, манерное поведение и переигрывание могут создавать впечатление о притворстве и пустоте.

5. Эгоцентричность: Чрезмерное внимания собственным достижениям и неспособность выслушать других может указывать на недостаток эмпатии и уважения к мнению окружающих.