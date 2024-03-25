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Стали известны личности 60 погибших в Крокус сити холл: подробности трагедии

Стали известны личности 60 погибших в Крокус сити холл: подробности трагедии

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Завершена спасательная операция после трагедии в «Крокус Сити Холле», но поисковые работы продолжаются, как передает PRIMPRESS со ссылкой на сообщение губернатора Московской области Андрея Воробьева в его Telegram-канале.

Губернатор поделился, что ход спасательных работ продвигается: «Работы по спасению завершены, продолжается поиск. За прошедшие сутки в результате расчистки зоны зрительного зала было извлечено 133 тела, из них 50 уже идентифицированы. Предстоит процедура узнавания тел родственниками. В больницах медики делают всё возможное, чтобы спасти жизни 107 пострадавших».

Также сообщается о планах спецслужб прорыть проход для обеспечения лучшего доступа к месту происшествия в концертном зале.

Кроме того, Воробьев уточнил, что посетителям мероприятия в «Крокус Сити Холле» предоставляется возможность забрать свои автомобили и личные вещи с парковки уже сегодня.

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