Стали известны личности 60 погибших в Крокус сити холл: детали трагедии

В «Крокус Сити Холле» завершены спасательные мероприятия после трагического инцидента.

Эту информацию предоставил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев через свой Telegram-канал, как сообщает PRIMPRESS.

По данным губернатора, команды спасателей завершили расчистку значительной части зрительного зала и извлекли 133 тела за последние 24 часа. Из них 50 человек уже удалось предварительно идентифицировать. Процесс идентификации остальных погибших родственниками предстоит провести в ближайшее время. Сейчас в больницах медицинские работники делают все возможное для спасения жизней 107 пострадавших.

Последующие действия спецслужб включают создание прохода для обеспечения более удобного доступа к месту происшествия в концертном зале.

Помимо этого, посетители мероприятия в «Крокус Сити Холле», которые оставили свои автомобили на парковке, уже имеют возможность их забрать, а также получить обратно свои личные вещи.