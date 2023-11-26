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· Алина Алмакаева

Стали известны 5 вещей в доме, говорящие о низкой самооценке хозяйки

Стали известны 5 вещей в доме, говорящие о низкой самооценке хозяйки

fishki.net

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Каждая хозяйка придает своему дому уют и комфорт, тщательно выбирая мебель, декор и посуду, которые придают ежедневной жизни красоту и гармонию. Но, согласно психологам, внешний вид квартиры может отражать не только вкусы и финансовое положение владельцев, но и их внутреннее эмоциональное состояние. Журнал pg11.ru публикует статью, в которой упоминаются пять предметов домашнего обихода, указывающих на низкую самооценку.

Постельное белье является одним из важных элементов спальни. Если женщина допускает использование белья с дырками, потертостями или несвежего вида, то это может говорить о нежелании уважать саму себя и свой дом. Такие хозяйки часто не обращают внимания на свои личные ценности.

Следующий предмет, который может оказать влияние на восприятие окружающих, - полотенца для ванной комнаты. Если хозяйка использует старые полотенца, похожие на тряпки, то это вызывает негативные эмоции у посетителей. Кроме того, полотенце - это предмет гигиены, который рекомендуется менять на новое время от времени из-за аккумулирования на нем частиц кожи и бактерий, которые могут нанести вред здоровью. Важно понимать, что ни кипячение, ни длительное хранение не устраняют микроорганизмов с полотенца.

Стали известны случаи, когда люди не могут избавиться от старых вещей. Это указывает на привязанность к прошлому и может свидетельствовать о проблемах с психологическим состоянием, такими как неврозы и хронические тревоги. Психологи рекомендуют женщинам, которые склонны к накоплению ненужных вещей, осознать, что это приводит не только к загромождению дома, но и к негативному влиянию на их разум.

Неточное сочетание разнообразного декора может говорить о недостатке самодисциплины и неспособности создать уют в доме. Необходимо внимательно подбирать декор, следить за его состоянием и расставлять его гармонично по комнатам.

Отсутствие качественной мебели или полное ее отсутствие также может указывать на проблемы с самооценкой. Это может связываться с нежеланием инвестировать в себя и свое пространство, а также с недостаточной оценкой собственной ценности. Имеет смысл обустраивать свое жилище качественной мебелью, которая будет приносить радость и комфорт.

Хозяйкам важно помнить о поддержании порядка и чистоты на кухне, даже во время готовки. Убирать посуду из раковины и чистить столовые приборы перед едой сделает пребывание в кухне более приятным. Оставлять грязную посуду на ночь может указывать на апатию и приближение депрессии.

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