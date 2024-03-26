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Стала известна причина закрытия пунктов выдачи заказов Ozon: это вызывает шок

Стала известна причина закрытия пунктов выдачи заказов Ozon: это вызывает шок

mebel-gu.ru

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С апреля текущего года на российском рынке интернет-торговли наступят изменения, касающиеся пунктов выдачи заказов (ПВЗ), связанные с введением маркетплейсом Ozon сервисных сборов.

Это решение вызвало беспокойство среди владельцев ПВЗ, некоторые из которых столкнулись с угрозой прекращения деятельности.

Размер нового сбора будет индивидуально определяться для каждого пункта, учитывая плотность населения местности, объем оборота и стоимость аренды. Несмотря на аргументы Ozon о направлении средств на развитие сервиса, возникают опасения уменьшения прибыли у владельцев ПВЗ до 40%.

В ответ на предстоящие изменения, Ассоциация участников электронной коммерции готовится к коллективному обращению в Федеральную антимонопольную службу, выражая озабоченность по поводу влияния нововведений на сектор малого и среднего бизнеса.

Согласно заявлению пресс-службы Ozon, не подтверждается информация о массовом закрытии пунктов выдачи, причем ежедневная неработающая доля пунктов составляет менее полупроцента от общего числа, что соответствует обычной операционной деятельности.

Это развитие событий на рынке онлайн-ретейла поднимает вопросы о равновесии между интересами больших платформ и независимых операторов, а также о том, как будет выглядеть будущее электронной коммерции в стране.

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