Стала известна причина закрытия пунктов выдачи заказов Ozon: это вызывает шок
mebel-gu.ru
С апреля текущего года на российском рынке интернет-торговли наступят изменения, касающиеся пунктов выдачи заказов (ПВЗ), связанные с введением маркетплейсом Ozon сервисных сборов.
Это решение вызвало беспокойство среди владельцев ПВЗ, некоторые из которых столкнулись с угрозой прекращения деятельности.
Размер нового сбора будет индивидуально определяться для каждого пункта, учитывая плотность населения местности, объем оборота и стоимость аренды. Несмотря на аргументы Ozon о направлении средств на развитие сервиса, возникают опасения уменьшения прибыли у владельцев ПВЗ до 40%.
В ответ на предстоящие изменения, Ассоциация участников электронной коммерции готовится к коллективному обращению в Федеральную антимонопольную службу, выражая озабоченность по поводу влияния нововведений на сектор малого и среднего бизнеса.
Согласно заявлению пресс-службы Ozon, не подтверждается информация о массовом закрытии пунктов выдачи, причем ежедневная неработающая доля пунктов составляет менее полупроцента от общего числа, что соответствует обычной операционной деятельности.
Это развитие событий на рынке онлайн-ретейла поднимает вопросы о равновесии между интересами больших платформ и независимых операторов, а также о том, как будет выглядеть будущее электронной коммерции в стране.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань