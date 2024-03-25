Стала известна причина закрытия пунктов выдачи Ozon: это вызывает шок

Пункты выдачи Ozon по всей стране сталкиваются с проблемой возможного закрытия после объявления компанией о планируемом внедрении сервисного взноса с апреля 2024 года.

Этот взнос будет варьироваться в зависимости от местоположения пункта, его оборота и стоимости аренды. Владельцы пунктов выдачи выразили своё недовольство, несмотря на уверения Ozon, что сбор будет направлен на улучшение сервиса.

Детали сервисного взноса: Планируется, что взнос будет вычитаться из прибыли владельцев пунктов выдачи. Для меньших пунктов сбор будет символическим — один рубль, но для пунктов с высоким оборотом размер взноса будет рассчитываться индивидуально. Ozon предложил решения для минимизации сборов, включая расширение сети пунктов выдачи.

Отзывы владельцев пунктов выдачи: В ответ на нововведение, некоторые пункты выдачи рассматривают возможность прекращения своей деятельности. Владельцы поделились опасениями относительно снижения доходов и объединяются для подачи жалобы в антимонопольную службу.

Реакция Ozon: Представители Ozon опровергли слухи о массовых закрытиях, заявив, что количество нефункционирующих пунктов ежедневно составляет менее 0,5% от общего числа. Они выразили сожаление по поводу возможной потери партнёров, но выразили уверенность в том, что число отказов будет незначительным.