Новости России
· Ульяна Сенько

Стала известна причина закрытия пунктов выдачи Ozon: это вызывает шок

Стала известна причина закрытия пунктов выдачи Ozon: это вызывает шок

xxx-shoping.ru

Подписаться в Telegram

Пункты выдачи Ozon по всей стране сталкиваются с проблемой возможного закрытия после объявления компанией о планируемом внедрении сервисного взноса с апреля 2024 года.

Этот взнос будет варьироваться в зависимости от местоположения пункта, его оборота и стоимости аренды. Владельцы пунктов выдачи выразили своё недовольство, несмотря на уверения Ozon, что сбор будет направлен на улучшение сервиса.

Детали сервисного взноса: Планируется, что взнос будет вычитаться из прибыли владельцев пунктов выдачи. Для меньших пунктов сбор будет символическим — один рубль, но для пунктов с высоким оборотом размер взноса будет рассчитываться индивидуально. Ozon предложил решения для минимизации сборов, включая расширение сети пунктов выдачи.

Отзывы владельцев пунктов выдачи: В ответ на нововведение, некоторые пункты выдачи рассматривают возможность прекращения своей деятельности. Владельцы поделились опасениями относительно снижения доходов и объединяются для подачи жалобы в антимонопольную службу.

Реакция Ozon: Представители Ozon опровергли слухи о массовых закрытиях, заявив, что количество нефункционирующих пунктов ежедневно составляет менее 0,5% от общего числа. Они выразили сожаление по поводу возможной потери партнёров, но выразили уверенность в том, что число отказов будет незначительным.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

6 часов назад

В 55 лет скончалась ветеран прокуратуры Татарстана Гузель Самигуллина

Новости Татарстана

3 часа назад

Женщина из Татарстана поделилась, как чудом спаслась от расстрела в «Крокусе»

жук вонючка ротовой аппарат

Новости Татарстана

2 часа назад

Рустам Минниханов призвал не разжигать межнациональную рознь

Интересное в Казани

3 дня назад

Гистероскопия и здоровье. Акушер–гинеколог рассказала о современных методах диагностики в гинекологии специально для жителей Казани.

сиделки для пожилых людей в Екатеринбурге

Новости Казани

10 часов назад

В Казани строительство гостиниц-долгостроев у моста «Миллениум» завершат в мае

Новости Татарстана

день назад

Медики из Нижнекамска отправили автомобиль бойцам СВО

Новости Татарстана

7 часов назад

Гендиректор Wildberries предложила Минниханову открыть мегакластер в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Жителей РТ предупредили о метели и ухудшении видимости
Лонгриды
2 дня назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Казани

25 минут назад

Самолет Примакова сделал 6 кругов над Казанью

Новости Казани

час назад

В Казани закроют парковку возле экстрим-парка «Урам»

Новости Татарстана

2 часа назад

Рустам Минниханов призвал не разжигать межнациональную рознь

Новости Татарстана

3 часа назад

Женщина из Татарстана поделилась, как чудом спаслась от расстрела в «Крокусе»
Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей
Новости Татарстана
5 дней назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Татарстана

4 часа назад

В 2023 году в Набережных Челнах собрано 123 миллиарда налогов

Новости Татарстана

6 часов назад

Роспотребнадзор выявил очаг сальмонеллеза в «Нэфисе»

Новости Татарстана

6 часов назад

Набережные Челны на 75% не обеспечены ливневками
Время весенней генеральной уборки: наводим чистоту с проверенными помощниками 
Интересное в Казани
5 дней назад

Время весенней генеральной уборки: наводим чистоту с проверенными помощниками 