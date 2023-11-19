Новости России
· Алина Алмакаева

Стала известна истинная причина зачем детей в СССР заставляли прыгать через козла: вы поразитесь

Стала известна истинная причина зачем детей в СССР заставляли прыгать через козла: вы поразитесь

ussurmedia

Подписаться в Telegram

Многие, кто вспоминает свои школьные годы во времена СССР, знают, что на уроках физической культуры ученикам предлагались сложные испытания. Школьники выполняли разнообразные физические упражнения: от бега до акробатики с канатами и скакалками. Однако, одним из самых сложных испытаний был прыжок через козла - задание, которое не всем удавалось выполнить легко.

Для тех, у кого был лишний вес, прыжки через козла становились настоящим испытанием, иногда приводящим к нежелательному вниманию и даже насмешкам со стороны сверстников. Но почему, тем не менее, упражнение было включено в школьную программу?

В эпоху Советского Союза существовало убеждение, что прыжки через козла способствуют физическому развитию детей - укрепляют мышцы, связки, сухожилия, а также положительно влияют на координацию и общее состояние опорно-двигательного аппарата. Кроме того, это упражнение имело и психологическую пользу, заставляя детей преодолевать страх перед препятствием. Все это способствовало формированию характера - уверенности в себе, смелости и настойчивости.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

«Нас вынудили»: Набиуллина предостерегла всех россиян, имеющих вклады и кредиты

Лонгриды

день назад

Погибли более 200 человек: самые страшные авиакатастрофы в истории Татарстана

чистка квартир от тараканов

Лонгриды

23 часа назад

Как в лучших фильмах Болливуда: история журналистки, которая бросила все и уехала в Индию играть на барабанах

Полезное

2 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

ремонт коробок передач мкпп в москве в Москве

Новости Казани

8 часов назад

У казанцев родился восьмой ребенок

Новости Татарстана

4 часа назад

Под Казанью открыли завод по производству материнских плат

Новости Татарстана

22 часа назад

В Казани построят школу Алины Загитовой

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане изобрели кресло с крышей
Лонгриды
23 часа назад

Как в лучших фильмах Болливуда: история журналистки, которая бросила все и уехала в Индию играть на барабанах

Как в лучших фильмах Болливуда: история журналистки, которая бросила все и уехала в Индию играть на барабанах

Новости Татарстана

7 минут назад

«Стрела-Ак Барс» выиграла второй тур в чемпионате России по регби-7

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане изобрели кресло с крышей

Новости Татарстана

4 часа назад

Под Казанью открыли завод по производству материнских плат

Новости Казани

8 часов назад

У казанцев родился восьмой ребенок
Погибли более 200 человек: самые страшные авиакатастрофы в истории Татарстана
Лонгриды
день назад

Погибли более 200 человек: самые страшные авиакатастрофы в истории Татарстана

Новости Татарстана

18 часов назад

«Нас вынудили»: Набиуллина предостерегла всех россиян, имеющих вклады и кредиты

Новости Татарстана

21 час назад

«Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку» в первом матче полуфинала Кубка России

Новости Татарстана

22 часа назад

Казанский «Уникс» обыграл «Енисей» и сохранил 2 место в лиге ВТБ
Предприниматели выбирают удобство: как бизнес использует облачные сервисы для совместной работы
Интересное в Казани
4 дня назад

Предприниматели выбирают удобство: как бизнес использует облачные сервисы для совместной работы