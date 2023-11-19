Стала известна истинная причина зачем детей в СССР заставляли прыгать через козла: вы поразитесь

Многие, кто вспоминает свои школьные годы во времена СССР, знают, что на уроках физической культуры ученикам предлагались сложные испытания. Школьники выполняли разнообразные физические упражнения: от бега до акробатики с канатами и скакалками. Однако, одним из самых сложных испытаний был прыжок через козла - задание, которое не всем удавалось выполнить легко.

Для тех, у кого был лишний вес, прыжки через козла становились настоящим испытанием, иногда приводящим к нежелательному вниманию и даже насмешкам со стороны сверстников. Но почему, тем не менее, упражнение было включено в школьную программу?

В эпоху Советского Союза существовало убеждение, что прыжки через козла способствуют физическому развитию детей - укрепляют мышцы, связки, сухожилия, а также положительно влияют на координацию и общее состояние опорно-двигательного аппарата. Кроме того, это упражнение имело и психологическую пользу, заставляя детей преодолевать страх перед препятствием. Все это способствовало формированию характера - уверенности в себе, смелости и настойчивости.