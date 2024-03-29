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· Артем Акчурин

Стал известен способ правильно подготовиться к анализу крови: без этих действий точного результата не ждите

Стал известен способ правильно подготовиться к анализу крови: без этих действий точного результата не ждите

мциммунитет.рф

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В современной медицине лабораторная диагностика является одним из наиболее надежных методов выявления скрытых заболеваний или дефицита определенных веществ.

Кажется, что сдача крови на анализ — это простая процедура. Тем не менее, не все понимают, что правильная подготовка играет ключевую роль в этом виде исследования.

А вот основные моменты, которые необходимо учитывать перед сдачей крови.

Для наилучших результатов рекомендуется сдавать кровь утром натощак.

За 12 часов до анализа следует избегать употребления сладкого чая, кофе, газированных напитков. Рекомендуется пить только чистую воду.

Приблизительно за сутки до сдачи анализа следует воздержаться от физических нагрузок и тренировок.

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