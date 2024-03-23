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Стал известен секрет долголетия японцев: выполняйте эти упражнения каждое утро и проживете больше века

Стал известен секрет долголетия японцев: выполняйте эти упражнения каждое утро и проживете больше века

ferra.ru

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Исследователь Эктор Гарсиа представил общественности простое утреннее упражнение, которым жители Японии уже целых сто лет занимаются перед началом учебы или работы на предприятиях.

Это упражнение, схожее с традиционной "производственной зарядкой", такой популярной в СССР, способствует общему оздоровлению организма и способствует продлению жизни – что является значимым фактором в Японии, стране с высокой долей долгожителей.

Исследователь объяснил, что само упражнение простое и включает в себя определенную последовательность движений: подъем рук перед собой, затем над головой, опускание вниз и скрещивание, приседание с разведением в стороны, опять опускание, разведение и так далее.

В повседневной жизни многие люди редко поднимают руки выше уровня груди или головы, что, как замечено Гарсиа, является потерянной возможностью. Это утреннее упражнение, которое включает подъем рук в широкой амплитуде, способствует общему оздоровлению: улучшает кровообращение, укрепляет мышцы корпуса, поднимает внутренние органы, корректирует осанку, что благотворно влияет на самочувствие.

Такое утреннее занятие стимулирует двигательную активность, что считается ключевым вопросом для поддержания здоровья и повышения продолжительности жизни.

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