Исследователь Эктор Гарсиа представил общественности простое утреннее упражнение, которым жители Японии уже целых сто лет занимаются перед началом учебы или работы на предприятиях.

Это упражнение, схожее с традиционной "производственной зарядкой", такой популярной в СССР, способствует общему оздоровлению организма и способствует продлению жизни – что является значимым фактором в Японии, стране с высокой долей долгожителей.

Исследователь объяснил, что само упражнение простое и включает в себя определенную последовательность движений: подъем рук перед собой, затем над головой, опускание вниз и скрещивание, приседание с разведением в стороны, опять опускание, разведение и так далее.

В повседневной жизни многие люди редко поднимают руки выше уровня груди или головы, что, как замечено Гарсиа, является потерянной возможностью. Это утреннее упражнение, которое включает подъем рук в широкой амплитуде, способствует общему оздоровлению: улучшает кровообращение, укрепляет мышцы корпуса, поднимает внутренние органы, корректирует осанку, что благотворно влияет на самочувствие.

Такое утреннее занятие стимулирует двигательную активность, что считается ключевым вопросом для поддержания здоровья и повышения продолжительности жизни.