Стал известен секрет долголетия японцев: выполняйте эти упражнения каждое утро и доживете до 100 лет

Исследователь Эктор Гарсиа представил широкой общественности простое утреннее упражнение, которое японцы активно практикуют уже более ста лет перед началом своих рабочих или учебных дел на предприятиях.

Это упражнение, аналогичное "утренней зарядке", которая была популярна во времена СССР, способствует улучшению общего состояния организма и содействует продлению жизни - что является значимым аспектом в Японии, стране с множеством долгожителей.

Согласно исследователю, данное упражнение не требует значительных усилий и включает в себя определенную последовательность движений: подъем рук перед собой, затем над головой, опускание вниз и скрещивание, приседание с разведением в стороны, снова опускание, разведение и т.д.

В повседневной жизни многие люди редко поднимают руки выше уровня груди или головы. Такая практика позволяет стимулировать организм, улучшить кровообращение, укрепить мышцы брюшного пресса, поднять внутренние органы, корректировать осанку, что благотворно сказывается на общем самочувствии.

Это утреннее упражнение способствует повышению физической активности, что считается ключевым фактором для поддержания здоровья и продления жизни.