Стал известен самый дорогой курорт в Краснодарском крае за летний сезон 2024, и это совсем не Сочи

Летний отдых в России может удивить не только природными красотами, но и стоимостью проживания. Интересно, что популярные курорты, такие как Сочи, не входят в список самых дорогих направлений.

В 2024 году лидером по стоимости стал Абрау-Дюрсо — знаменитое место в Краснодарском крае. Разберемся, сколько стоит отдых на элитных курортах и что делает их такими востребованными.

Топ-10 самых дорогих курортов России летом 2024 года

Абрау-Дюрсо, Краснодарский край

Средняя стоимость ночи: 8002 руб.

Этот курорт знаменит своими винодельнями и потрясающими видами на озеро Абрау. Комфортные отели и премиум-сервис делают его фаворитом для тех, кто готов платить за качество и эксклюзивность.

Зеленоградск, Калининградская область

Средняя стоимость ночи: 7414 руб.

Курорт на Балтийском побережье предлагает гостям уютные пляжи, европейскую атмосферу и богатую историю. Это место привлекает любителей спокойного и размеренного отдыха.

Листвянка, Иркутская область

Средняя стоимость ночи: 6508 руб.

Байкальский курорт завораживает своей природной уникальностью. Здесь можно увидеть легендарное озеро Байкал, насладиться чистым воздухом и попробовать блюда местной кухни.

Владивосток, Приморский край

Средняя стоимость ночи: 6275 руб.

Этот город-курорт сочетает морские пейзажи, современные отели и гастрономическое разнообразие. Владивосток становится все более популярным среди туристов, ищущих что-то особенное.

Суздаль, Владимирская область

Средняя стоимость ночи: 6212 руб.

Исторический центр Золотого кольца России славится древними монастырями и музеями. Этот курорт идеален для ценителей культурного отдыха.

Архыз, Карачаево-Черкесия

Средняя стоимость ночи: 5941 руб.

Летний Архыз привлекает горными пейзажами, пешими маршрутами и кристально чистым воздухом. Это место подходит для активного отдыха на природе.

Сортавала, Карелия

Средняя стоимость ночи: 5908 руб.

Карельский городок становится базой для путешествий по Ладожским шхерам. Туристы приезжают сюда за тишиной, природными красотами и уникальной атмосферой.

Домбай, Карачаево-Черкесия

Средняя стоимость ночи: 5854 руб.

Летом Домбай привлекает любителей горных прогулок, аутентичной кухни и комфортного отдыха вдали от городской суеты.

Дивноморское, Краснодарский край

Средняя стоимость ночи: 5655 руб.

Тихий курорт на Черном море подходит для семейного отдыха. Чистые пляжи и комфортные отели делают его идеальным местом для тех, кто ищет уютную альтернативу крупным курортам.

Кабардинка, Краснодарский край

Средняя стоимость ночи: 5415 руб.

Этот поселок славится дружелюбной атмосферой, пляжами и разнообразием развлечений. Здесь хорошо отдыхать с детьми или в компании друзей.

Почему Сочи вне списка?

Несмотря на популярность, Сочи предлагает широкий выбор жилья на любой бюджет — от премиальных отелей до доступных гостевых домов. Это позволяет сохранить доступность для туристов с разным уровнем дохода, в отличие от элитных направлений, таких как Абрау-Дюрсо или Зеленоградск.

Как выбрать курорт для отдыха?

При выборе места отдыха важно учитывать не только стоимость проживания, но и цели поездки. Абрау-Дюрсо понравится любителям вина и спокойного отдыха, Архыз и Домбай — ценителям горных пейзажей, а Зеленоградск и Сортавала подойдут тем, кто ищет природу и тишину.

Летний отдых в России предлагает множество вариантов — от винных курортов до горных долин. Цены на проживание варьируются, но высокий уровень сервиса и уникальная атмосфера делают эти места стоящими своей стоимости. Выбирайте направление, соответствующее вашим предпочтениям, и наслаждайтесь незабываемым отдыхом.