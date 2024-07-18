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· 16+ · Ульяна Сенько

Стал известен самый дорогой курорт в Краснодарском крае в июле, и это не Сочи

Мы привыкли думать, что чем популярнее курорт, тем дороже там отдыхать. На самом деле всё не так однозначно.

bangkokbook.ru

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Лето, море, пляж... Но, прежде чем паковать чемоданы, стоит задуматься о бюджете. Мы привыкли думать, что чем популярнее курорт, тем дороже там отдыхать. На самом деле всё не так однозначно.

Сочи не кусается?

Сочи, несмотря на свою популярность, не попадает в топ самых дорогих курортов России. А вот лидером по ценам на проживание в этом сезоне неожиданно стал Абрау-Дюрсо — более 8000 рублей за ночь.

Где придется раскошелиться?

Представляем рейтинг самых дорогостоящих курортов Российской Федерации этим летом:

1. Абрау-Дюрсо (>8000 руб.)

2. Зеленоградск (7414 руб.)

3. Листвянка (6508 руб.)

4. Владивосток (6275 руб.)

5. Суздаль (6212 руб.)

6. Архыз (5941 руб.)

7. Сортавала (5908 руб.)

8. Домбай (5854 руб.)

9. Дивноморское (5655 руб.)

Умеренный бюджет — не причина отказывать себе в отпуске!

Как видим, популярность курорта — не всегда синоним высоких цен. Можно найти доступные варианты проживания даже в разгар сезона, если хорошо поискать. А за уединение и эксклюзивный отдых на менее известных курортах, конечно, придется заплатить дороже.

Главное — правильно расставить приоритеты и выбрать то, что вам по душе и по карману.

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