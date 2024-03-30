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· Алина Алмакаева

Стал известен реальный диагноз принцессы Уэльской Кейт Миддлтон: королевский эксперт обнародовал информацию

Стал известен реальный диагноз принцессы Уэльской Кейт Миддлтон: королевский эксперт обнародовал информацию

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В начале января 2024 года в Кенсингтонском дворце было объявлено о том, что Кейт Миддлтон прошла операцию на брюшной полости. С того момента она исчезла из общественного внимания, оставаясь неизвестной ее местонахождение и состояние здоровья. Существовалы предположения о серьезной болезни принцессы.

Эти предположения подтвердились в конце прошлой недели, когда Кейт обратилась к жителям Великобритании с шокирующим признанием - она больна раком. В настоящее время она проходит лечение химиотерапией.

Эта новость стала ударом для всей королевской семьи, особенно тяжело было рассказать об этом диагнозе своим детям. "Нам потребовалось время, чтобы объяснить Джорджу, Шарлотте и Луи о моем состоянии так, чтобы они это поняли, и заверить их, что со мной все будет хорошо", - отметила принцесса.

Онкологический эксперт Марк Рош сообщил о том, что у принцессы Уэльской обнаружили рак толстой кишки, и что операция, которую ей пришлось пройти, была гистерэктомией.

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