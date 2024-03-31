Стал известен реальный диагноз принцессы Уэльской Кейт Миддлтон: королевский эксперт делится информацией

В январе 2024 года в Кенсингтонском дворце было объявлено о том, что герцогиня Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости.

С того момента она исчезла из публичного пространства, вызывая беспокойство у многих. Никто не знал, где находится принцесса Уэльская и каково ее состояние здоровья. Спекуляции о серьезной болезни герцогини оказались верными.



На прошлой неделе Кейт Миддлтон обратилась к жителям Великобритании, чтобы рассказать им о своем состоянии здоровья. Жена принца Уильяма сказала, что борется с раком и в данный момент проходит химиотерапию.



Эта новость стала ударом для всей королевской семьи. Кейт призналась, что самым трудным было объяснить своим детям - Джорджу, Шарлотте и Луи, о своем диагнозе и заверить их, что все будет хорошо.Королевский эксперт Марк Рош сообщил, что принцесса Уэльская борется с раком толстой кишки, и операция по гистерэктомии была проведена в связи с этим.