Новости России
· Артем Акчурин

Стал известен реальный диагноз принцессы Уэльской Кейт Миддлтон: королевский эксперт делится информацией

Стал известен реальный диагноз принцессы Уэльской Кейт Миддлтон: королевский эксперт делится информацией

pravilamag.ru

Подписаться в Telegram

В январе 2024 года в Кенсингтонском дворце было объявлено о том, что герцогиня Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости.

С того момента она исчезла из публичного пространства, вызывая беспокойство у многих. Никто не знал, где находится принцесса Уэльская и каково ее состояние здоровья. Спекуляции о серьезной болезни герцогини оказались верными.

На прошлой неделе Кейт Миддлтон обратилась к жителям Великобритании, чтобы рассказать им о своем состоянии здоровья. Жена принца Уильяма сказала, что борется с раком и в данный момент проходит химиотерапию.


Эта новость стала ударом для всей королевской семьи. Кейт призналась, что самым трудным было объяснить своим детям - Джорджу, Шарлотте и Луи, о своем диагнозе и заверить их, что все будет хорошо.

Королевский эксперт Марк Рош сообщил, что принцесса Уэльская борется с раком толстой кишки, и операция по гистерэктомии была проведена в связи с этим.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане за сутки зафиксировали 110 ДТП

Лонгриды

23 часа назад

Стало известно, когда студенты в Татарстане начнут получать стипендию выше 13 тысяч рублей

служба травли тараканов уничтожение клопов

Новости Казани

день назад

В Казани до парка «Урам» будет ходить автобус

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

обучение kotlin с нуля в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани перекрыли движение

Новости Татарстана

13 минут назад

Бывший президент «Рубина» возглавил чувашскую национальную автономию

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане начинается санитарно-экологический двухмесячник

Новости Татарстана

3 минуты назад

Из Альметьевска в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз
Лонгриды
23 часа назад

Стало известно, когда студенты в Татарстане начнут получать стипендию выше 13 тысяч рублей

Стало известно, когда студенты в Татарстане начнут получать стипендию выше 13 тысяч рублей

Новости Татарстана

4 минуты назад

Из Альметьевска в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз

Новости Татарстана

14 минут назад

Бывший президент «Рубина» возглавил чувашскую национальную автономию

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане за сутки зафиксировали 110 ДТП

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане начинается санитарно-экологический двухмесячник
«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино
Лонгриды
2 дня назад

«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино

Новости Казани

день назад

В Казани до парка «Урам» будет ходить автобус

Новости Казани

день назад

В Казани пройдет фестиваль в поддержку животных из приютов

Новости Казани

день назад

В Казани перекрыли движение

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной