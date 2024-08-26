Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Стал известен обновленный график выхода на пенсию в России — пункты по годам

2018 год стал переломным для российской пенсион...

darminaopel.ru

Подписаться в Telegram

2018 год стал переломным для российской пенсионной системы. Стартовавшая реформа с повышением пенсионного возраста вызвала бурные обсуждения в обществе.

Давайте разберемся, с чем связаны такие изменения и каковы их цели.

Причины реформы:

  • Меняющаяся экономика: Современные экономические условия требуют более гибкой системы пенсионного обеспечения.
  • Демографические тренды: Продолжительность жизни растет, а рождаемость падает, что создает нагрузку на пенсионный фонд.

Ключевые изменения:

  1. Плавное повышение пенсионного возраста: уже через 4 года он будет составлять 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Повышение происходит постепенно, чтобы россияне успели адаптироваться.
  2. Сохранение льгот для отдельных категорий: Женщины с пятью и более детьми сохраняют право на пенсию в 50 лет. Женщины с тремя и четырьмя детьми могут выйти на пенсию досрочно - в 57 и 56 лет соответственно.
  3. Стимулы для продолжения работы: Россияне с большим стажем (42 года - мужчины, 37 лет - женщины) могут выйти на пенсию на два года раньше нового возраста выхода на пенсию.

Чего добиваются власти?

  • Финансовая устойчивость пенсионной системы в долгосрочной перспективе.
  • Продление трудовой активности населения.
  • Социальная справедливость и поддержка наиболее уязвимых групп населения.

Пенсионная реформа - сложный и многогранный процесс, который вызывает много вопросов и споров. Однако он необходим для адаптации пенсионной системы к современным реалиям и обеспечения достойного будущего для всех граждан России.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

на что приклеить решетку для вентиляции на кухне

Новости Татарстана

день назад

Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия

Интересное в Казани

3 дня назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

монтаж плинтуса полиуретанового напольного цена в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане найден боевой снаряд на проезжей части

Новости Казани

день назад

В Казани произошло ДТП с участием пьяного питбайкера

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана предоставят бесплатную юридическую помощь

Новости Казани

день назад

В Казани восстановят здание школы №18

Новости Казани

день назад

В казанском аэропорту торжественно встретили Бурака Озчивита
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане выросли цены на огурцы

В Татарстане наблюдается рост цен на огурцы.

Новости Казани

час назад

В Казани будет работать чат-бот для проверки штрафов

Гид по скидкам Казани

день назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

Новости Казани

3 часа назад

В Казани отключат воду

Новости Казани

3 часа назад

В Казани девятиклассники могут работать в школьных столовых
Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре
Новости Казани
день назад

Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре

Новости Татарстана

4 часа назад

В РТ вернётся жара

Новости Казани

5 часов назад

Палестина хочет вступить в БРИКС после саммита в Казани

Новости Казани

5 часов назад

Несколько казанских кафе не прошли санитарную и пожарную проверку
Имитация работы: как не попасться на удочку нед...
Интересное в Казани
6 дней назад

Имитация работы: как не попасться на удочку недобросовестных застройщиков
Массовое ДТП стало причиной пробки около казанс...
Новости Казани
2 дня назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта