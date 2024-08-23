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Стал известен обновленный график выхода на пенсию — пункты по годам

В 2018 году Россия столкнулась с важной реформо...

kostroma.today

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В 2018 году Россия столкнулась с важной реформой пенсионной системы, которая ознаменовала начало постепенного повышения пенсионного возраста.

Это решение стало первым крупным изменением с 1932 года и было вызвано необходимостью привести систему в соответствие с экономическими и демографическими изменениями в стране.

Детали пенсионной реформы

Реформа предусматривает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию, чтобы облегчить адаптацию для всех возрастных групп населения. Вот основные этапы изменений:

  • Люди, родившиеся в 1964-1965 годах для женщин и 1959-1960 годах для мужчин, могут уходить на пенсию в возрасте 55,5 и 60,5 лет соответственно.
  • Для граждан, родившихся в 1966-1967 годах для женщин и 1961-1962 годах для мужчин, пенсионный возраст увеличивается на один год для каждого последующего года рождения.
  • К 2028 году возраст выхода на пенсию будет составлять 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, начиная с тех, кто родился в 1968 и 1963 годах соответственно.

Социальные гарантии: льготы и исключения

Пенсионная реформа также включает ряд льгот и исключений, которые учитывают особые обстоятельства некоторых категорий граждан:

Многодетные матери, родившие пятерых и более детей, сохраняют право выхода на пенсию в 50 лет.

Граждане с значительным трудовым стажем, такие как мужчины с 42 годами стажа и женщины с 37 годами стажа, могут уйти на пенсию на два года раньше установленного возраста.

Цели и задачи реформы

Основная цель пенсионной реформы — обеспечить долгосрочную устойчивость пенсионной системы в условиях старения населения и изменения экономической среды. Постепенное повышение пенсионного возраста помогает гражданам постепенно приспособиться к новым реалиям, обеспечивая гибкость и учитывая интересы различных социальных групп.

Эти изменения направлены на создание более устойчивой и адаптивной пенсионной системы, которая может эффективно реагировать на демографические и экономические вызовы современной России.

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