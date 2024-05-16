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Стакан перед едой — минус 10 кг брюшного жира за пару недель: вкусный напиток от врача — работает даже без жесткого рациона

Для ускорения процесса снижения веса рекомендуется добавить в воду для питья три продукта, как сообщает доктор-диетолог Эрик Берг.

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Для ускорения процесса снижения веса рекомендуется добавить в воду для питья три продукта, как сообщает доктор-диетолог Эрик Берг. Ими являются лимон, яблочный уксус и корица. По мнению специалиста, даже при неполноценном питании такая комбинация продуктов значительно улучшает обстановку.

Яблочный уксус содержит уксусную кислоту, которая эффективно снижает уровень сахара в крови, даже после употребления углеводов. Лимон обогащен антиоксидантами и витамином C, благоприятно воздействующими на инсулинорезистентность. Корица снижает уровень сахара, в том числе при диабете, и поэтому способствует достижению желаемых результатов при потере веса, отмечает доктор.

Сочетание этих трех продуктов способствует снижению жира в печени, стимулирует выработку желчи, стабилизирует уровень сахара и снижает холестерин в крови. Кроме того, цитраты в лимоне помогают предотвращать образование камней в почках.

Рекомендуется пить такую воду перед едой 2-3 раза в день. На 350 мл воды следует добавить 30 мл лимонного сока или целый измельченный в блендере лимон, 1-2 столовые ложки яблочного уксуса и щепотку корицы, подсказывает доктор Берг.

Данная информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Существуют противопоказания, поэтому рекомендуется проконсультироваться с врачом перед применением указанных средств.

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