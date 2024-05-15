Стакан перед едой — минус 10 кг брюшного жира за две недели: вкусный напиток от врача — работает даже без жесткого рациона

Американский доктор-диетолог Эрик Берг рекомендует добавлять лимон, яблочный уксус и корицу в воду для ускорения процесса снижения веса. Этот набор продуктов помогает улучшить общее состояние организма даже при неидеальном питании. Сообщают Хибины.ру.

Яблочный уксус содержит уксусную кислоту, которая способствует снижению уровня сахара в крови, даже после приема углеводов. Лимон богат антиоксидантами и витамином C, что оказывает положительное воздействие на устойчивость к инсулину. Корица также способствует снижению уровня сахара даже при диабете, что помогает достичь желаемых результатов в процессе похудения.

Эти продукты вместе помогают снизить содержание жира в печени, стимулируют выработку желчи, улучшают уровень сахара и снижают холестерин в крови. Кроме того, цитраты, содержащиеся в лимоне, предотвращают образование почечных камней.

Доктор Берг рекомендует пить эту воду перед приемом пищи 2-3 раза в день. Для приготовления необходимо добавить 30 мл лимонного сока или целый измельченный лимон, 1-2 столовые ложки яблочного уксуса и немного корицы в 350 мл воды. Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом, так как имеются противопоказания.