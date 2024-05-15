Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Стакан перед едой — минус 10 кг брюшного жира за две недели: вкусный напиток от врача — работает даже без жесткого рациона

Американский доктор-диетолог Эрик Берг рекомендует добавлять лимон, яблочный уксус и корицу в воду для ускорения процесса снижения веса.

Подписаться в Telegram

Американский доктор-диетолог Эрик Берг рекомендует добавлять лимон, яблочный уксус и корицу в воду для ускорения процесса снижения веса. Этот набор продуктов помогает улучшить общее состояние организма даже при неидеальном питании. Сообщают Хибины.ру.

Яблочный уксус содержит уксусную кислоту, которая способствует снижению уровня сахара в крови, даже после приема углеводов. Лимон богат антиоксидантами и витамином C, что оказывает положительное воздействие на устойчивость к инсулину. Корица также способствует снижению уровня сахара даже при диабете, что помогает достичь желаемых результатов в процессе похудения.

Эти продукты вместе помогают снизить содержание жира в печени, стимулируют выработку желчи, улучшают уровень сахара и снижают холестерин в крови. Кроме того, цитраты, содержащиеся в лимоне, предотвращают образование почечных камней.

Доктор Берг рекомендует пить эту воду перед приемом пищи 2-3 раза в день. Для приготовления необходимо добавить 30 мл лимонного сока или целый измельченный лимон, 1-2 столовые ложки яблочного уксуса и немного корицы в 350 мл воды. Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом, так как имеются противопоказания.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

3 часа назад

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Интересное в Казани

9 часов назад

Слепота или спасение от близорукости: 5 мифов о лазерной коррекции зрения, которые с легкостью развеет офтальмолог

агентство травить тараканов

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ ожидается от -7 до +18 градусов

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

сколько стоит сделать косметический ремонт в Москве

Новости Татарстана

12 часов назад

ПВО сбили украинский БПЛА над Татарстаном

Новости Татарстана

день назад

В РТ нашли новый способ мошенничества через Wi-Fi

Новости Татарстана

9 часов назад

Талибы* прибыли в Казань

Новости Казани

день назад

В Казани ответили на жалобы жителей об отмене автобуса №37а

Новости Казани

день назад

Гатиятулин прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Ак Барса»
Новости Казани
2 дня назад

Детский парк на набережной Казанки планируют открыть ко Дню республики

Детский парк на набережной Казанки планируют открыть ко Дню республики

Новости Казани

4 часа назад

В Казани открылся новый пункт раздачи горячего питания

Полезное

день назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

Новости Татарстана

4 часа назад

Участники «Движения первых» из РТ летом могут полететь в Турцию

Новости Казани

4 часа назад

Стали известны послы Игр БРИКС в Казани
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
5 дней назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Казани

5 часов назад

В Казани ограничат движение на улице Академика Лаврентьева

Новости Казани

6 часов назад

Москвичи займутся реконцепцией ТЦ «Кольцо»

Новости Казани

6 часов назад

Президент Ирана посетит Казань

Скупой платит дважды: рассказываем, на чем точно не стоит экономить при строительстве дома в Казани
Интересное в Казани
6 дней назад

Скупой платит дважды: рассказываем, на чем точно не стоит экономить при строительстве дома в Казани