Стакан до еды — минус 10 кг брюшного жира за две недели: вкусный напиток от врача — работает даже без жесткого рациона

Для активации процесса снижения веса полезно добавить три ингредиента в воду для питья, сообщает известный американский врач-диетолог Эрик Берг.

Этими ингредиентами являются лимон, яблочный уксус и корица. По мнению доктора, такая комбинация продуктов может значительно улучшить эффективность процесса похудения, даже при неидеальном питании.

Яблочный уксус содержит уксусную кислоту, которая помогает снизить уровень сахара в крови даже после употребления углеводов. Лимон богат антиоксидантами и витамином C, благоприятно влияющим на инсулинорезистентность. Согласно доктору, корица способствует снижению уровня сахара в крови, что помогает достичь желаемых результатов в процессе похудения.

Сочетание этих трех продуктов способствует снижению жировых отложений в печени, стимулирует выработку желчи, нормализует уровень сахара и снижает холестерин в крови. Наличие цитратов в лимоне также помогает предотвратить образование камней в почках.

Рекомендуется употреблять подобный напиток из воды перед едой 2-3 раза в день. Для приготовления добавьте 30 мл лимонного сока или целиком измельченный в блендере лимон в 350 мл воды, а также 1-2 столовые ложки яблочного уксуса и щепотку корицы, по совету доктора Берга.

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