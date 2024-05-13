Стакан до еды — минус 10 кг брюшного жира за 2 недели: вкусный напиток от врача — работает даже без жесткого рациона

Для того чтобы ускорить процесс снижения веса, американский врач-диетолог Эрик Берг рекомендует добавить три продукта в воду для питья.

Этими продуктами являются лимон, яблочный уксус и корица. По мнению доктора, даже при несовершенном рационе такая комбинация продуктов значительно улучшает обстановку.

Яблочный уксус содержит уксусную кислоту – мощное соединение, которое снижает уровень сахара в крови даже после употребления углеводов. Лимон богат антиоксидантами и витамином C, что благотворно влияет на инсулинорезистентность. Корица помогает снизить уровень сахара, даже при диабете, и оказывает положительное воздействие на процесс похудения, по словам врача.

Сочетание этих трех продуктов способствует уменьшению жира в печени, стимулирует выработку желчи, нормализует уровень сахара и снижает холестерин в крови. Кроме того, цитраты в лимоне помогают предотвратить образование камней в почках.

Рекомендуется пить воду с этими ингредиентами перед едой 2-3 раза в день. На 350 мл воды следует добавить 30 мл лимонного сока или целый измельченный лимон, 1-2 столовые ложки яблочного уксуса и щепотку корицы, по словам доктора Берга.

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