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Стабильность цен на рынке недвижимости: мнение эксперта

Стабильность цен на рынке недвижимости: мнение эксперта

ndv.ru

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В недавнем интервью экономист Михаил Беляев поделился своим видением будущего рынка недвижимости в 2024 году, указывая на отсутствие оснований для значительного снижения цен, несмотря на текущие экономические условия.

Согласно его анализу, ключевой фактор, влияющий на стоимость жилья – ипотечные ставки, которые остаются на высоком уровне, влияя на спрос и ценообразование. Беляев подчеркивает, что рынок недвижимости, как и другие рынки, подвержен влиянию крупных игроков, что ограничивает возможности для снижения цен.

Эксперт делает акцент на роли антимонопольных органов в регулировании цен и защите интересов потребителей. По мнению Беляева, вероятен умеренный рост стоимости жилья, основанный на соотношении спроса и предложения, где активнее всего цены будут расти в регионах с повышенным спросом.

Экономист также упоминает о стратегии застройщиков, которые не торопятся с продажей недвижимости, ожидая лучших ценовых предложений, опираясь на постоянный спрос на жилье. Таким образом, даже в условиях высоких цен квартиры в конечном итоге найдут своих покупателей.

Так, Беляев рисует картину рынка, где покупателям и инвесторам следует ожидать стабильности с некоторой тенденцией к умеренному увеличению цен, опираясь на основные экономические индикаторы и поведение ключевых участников рынка, сообщает Lenta.ru.

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