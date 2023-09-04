Срочный указ главы государства о всеобщей мобилизации: правительством утверждены новые повестки
sputnik-abkhazia.ru
Правительство Российской Федерации утвердило и санкционировало новую форму повесток, которые будут использоваться в случае проведения мобилизации. Кроме того, были установлены правила их вручения.
Вручение повестки будет осуществляться по-старому, с получением под подпись. Однако есть одно исключение: если вручение не удалось, то врученную повестку будут официально считать полученной автоматически через 7 дней после ее публикации в личном кабинете получателя на портале государственных услуг.