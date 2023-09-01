Срочный указ главы государства о всеобщей мобилизации: правительство утвердило новые повестки

Российский Кабмин утвердил и одобрил новую форму повесток, которые будут применяться при проведении мобилизации, также установлены и правила ее вручения.

По поводу самой повестки: бумажная ее версия остается приоритетной, в не указывается основание "мобилизация" и ссылка на указ президента от 21 сентября 2022 года. В оборотной части перечислены документы и вещи, которые надо иметь при себе.

Вручать ее будут по-старому - под подпись. Но есть нюанс: если вручить не удалось, то врученной повестку будут официально считать автоматом через 7 суток после ее публикации в личном кабинете получателя на портале государственных услуг.