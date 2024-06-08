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Срочное заявление президента: Путин высказался о возможности новой волны мобилизации в РФ

Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент России Владимир Путин успокоил общественность, заявив, что новой в

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Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент России Владимир Путин успокоил общественность, заявив, что новой волны мобилизации в стране не предвидится.

В качестве аргумента президент привел данные о количестве заключенных контрактов на службу в зоне СВО. Так, в 2023 году контрактниками стали более 300 тысяч человек, а с начала 2024 года ряды Вооруженных сил РФ пополнили уже свыше 160 тысяч добровольцев.

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