Срочное заявление президента: Путин высказался о возможности новой волны мобилизации в РФ

Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент России Владимир Путин успокоил общественность, заявив, что новой волны мобилизации в стране не предвидится.



В качестве аргумента президент привел данные о количестве заключенных контрактов на службу в зоне СВО. Так, в 2023 году контрактниками стали более 300 тысяч человек, а с начала 2024 года ряды Вооруженных сил РФ пополнили уже свыше 160 тысяч добровольцев.