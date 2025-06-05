Срочно проверьте, во что играет ваш муж на компьютере: в РФ теперь за это сажают в тюрьму

3 июня 2025 года Таганский суд Москвы признал компанию «Леста Игры»*, разработчика таких культовых видеоигр, как «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, экстремистской организацией.

В результате этого решения, компания будет внесена в реестр экстремистских организаций Росфинмониторинга, а все её доли в юридических лицах будут обращены в доход государства.

Неавтоматическое закрытие игр: разъяснения для игроков

Это решение вызвало большой резонанс среди геймеров, так как сразу возник вопрос: будет ли закрыт «Мир танков» или «Мир кораблей»? На данный момент, как сообщили ТАСС и члены ИТ-комитета Госдумы (в том числе Антон Горелкин), запрет, наложенный судом, не распространяется на пользователей. Это означает, что никто из игроков не может быть обвинён в поддержке экстремизма или ВСУ просто за использование продуктов компании «Леста» или за совершение внутриигровых покупок.

Почему была признана экстремистской организация?

Признание компании «Леста Игры» экстремистской стало результатом скандала, начавшегося 24 апреля 2025 года. Тогда суд арестовал активы компании, а ФССП получила доступ к её серверам и программному обеспечению. Формулировка обвинения звучала как «враждебные действия против России» и связи с международными структурами. Основатель компании Малик Хатажаев несколько раз отрицал свою причастность к экстремизму, заявив, что с августа 2023 года он не поддерживал контакты с Виктором Кислым (основателем Wargaming.net и создателем World of Tanks), а обвинения считает несправедливыми.

Будет ли решение обжаловано?

Компания уже заявила о намерении обжаловать это решение. Адвокаты «Леста Игры» объявили, что они не согласны с запретом и планируют добиваться отмены решения суда.

Что это значит для игроков?

Для игроков, на данный момент, изменение ситуации не приводит к немедленному закрытию игр или блокировке аккаунтов. Игрокам не стоит беспокоиться о возможности преследования за использование игр «Леста», пока не произойдут дальнейшие изменения в законодательстве или судебной практике.

*Признана экстремистской организацией на территории РФ

