«Срочно продавайте хрущевки, иначе будет поздно»: эксперты спрогнозировали ужасную ситуацию на рынке недвижимости

В последнем квартале 2023 года ключевая ставка Центрального банка повысилась до 15 процентов, а первоначальный взнос при покупке недвижимости увеличился до 20 процентов. Для выяснения влияния роста ставки на продажу недвижимости, возможности выгодной продажи квартиры в настоящее время и постепенных изменений на рынке недвижимости в ближайшем будущем, мы провели беседу с генеральным директором компании по продаже недвижимости "Риэлти".

Почему стоимость новостроек увеличилась? Генеральный директор компании по продаже недвижимости Михаил Павлючков рассказал о причинах и времени роста цен на новостройки в регионе и по всей России.

Михаил Павлючков отметил, что стоимость квартир в новостройке значительно возросла в конце 2022 года - начале 2023 года. Причина заключается в том, что процентная ставка на первичном рынке недвижимости ниже, чем на вторичном рынке. В результате этого спрос на квартиры в новостройках растет, а с ростом спроса возрастает и стоимость предложений.

Как повлиял рост ключевой ставки на спрос на недвижимость? 27 октября 2023 года на совете директоров Банка России было принято решение о повышении ключевой ставки Центрального банка до 15 процентов.

Увеличение ключевой ставки привело к росту ставок по вторичному рынку, что снизило спрос на вторичное жилье из-за больших ежемесячных платежей по ипотеке. Владельцы вторичного жилья не готовы снижать цены, смотря на стоимость квадратного метра в новых домах.