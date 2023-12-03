«Срочно продавайте хрущевки, иначе будет поздно»: эксперты дали четкий сигнал на ужасную ситуацию на рынке недвижимости

В последние 4 месяца 2023 года ключевая ставка выросла до 15%. А первоначальный взнос достиг вовсе 20%. Для выяснения дальнейшего развития рынка недвижимости, мы узнали мнение гендиректора по продажам недвижимости «Риэлти», Михаила Павлючкова.

Чем обусловлено подорожание новостроек?

Гендиректор рассказал, что все объясняется более низкой процентной ставкой на первичном рынке по сравнению со вторичным. Именно поэтому ценник на новостройки двигается вверх.

Как отразилось увеличение ключевой ставки на спрос недвижимости?

27 октября 2023 года на совете директоров Банка России было принято решение о повышении ключевой ставки Центрального банка до 15 процентов.

Павлючков отметил, что эти изменения привели к росту ставок по вторичному рынку и, следовательно, снизилось количество спроса на вторичное жилье.