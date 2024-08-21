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Срочно! Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал важное заявление о мобилизации в стране

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремл...

molva33.ru

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Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, недавно заверил, что дополнительная мобилизация в России в данный момент не рассматривается, поскольку текущего количества добровольцев и контрактников достаточно для выполнения оборонных задач страны.

Эти комментарии были сделаны в ответ на вопросы о потребности в увеличении численности военнослужащих, сообщает РБК.

По данным Министерства обороны РФ, с начала 2024 года в вооруженные силы подписали контракты около 190 тысяч человек. В настоящее время в армии служат 640 тысяч контрактников, и каждый день эта цифра увеличивается примерно на тысячу новых солдат.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что стратегия страны в области обороны не предусматривает расширения численности армии за счет мобилизации. В качестве стимула для привлечения новых контрактников, в некоторых регионах, включая Москву и Ростов-на-Дону, были увеличены единовременные выплаты до 1,9 миллиона рублей, тогда как в Дагестане и Башкирии выплаты составили 500 и 505 тысяч рублей соответственно.

Таким образом, власти демонстрируют стабильность государственной политики в области обороны, делая упор на оптимизацию использования существующего потенциала и отказ от мобилизационных мероприятий. Это направлено на обеспечение безопасности страны без ненужного расширения военного состава.

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