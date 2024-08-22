В своем недавнем обращении к народу Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина, заявил, что нынешний состав вооруженных сил России вполне способен справиться с поставленными оборонными задачами, добавив, что вопросы о дополнительной мобилизации не рассматриваются.

Эти слова прозвучали на фоне обсуждений, освещаемых РБК, о возможном увеличении численности армии. По данным Минобороны РФ, в этом году около 190 тысяч контрактников пополнили ряды армии, и общее количество таких военнослужащих теперь превышает 640 тысяч, при этом ежедневно к ним присоединяется около тысячи новых солдат.

Президент России Владимир Путин отметил, что стратегические планы государства не предполагают мобилизационных мероприятий для увеличения численности армии. В качестве стимула для привлечения контрактников в некоторых регионах, таких как Москва, Ростов-на-Дону, Дагестан, Татарстан и Башкортостан, предусмотрены единовременные выплаты, которые могут достигать 1,9 миллиона рублей.

Такой подход подчеркивает стремление российского руководства укрепить оборонную стабильность, минимизируя необходимость в мобилизационных мерах и сосредоточившись на эффективном использовании имеющихся ресурсов для обеспечения национальной безопасности. Этот курс способствует сохранению внутреннего порядка и оперативному реагированию на актуальные вызовы, с которыми сталкивается страна.