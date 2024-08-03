Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о планах новой мобилизации в России, подтверждая, что текущий набор контрактников достаточен для военных нужд страны.

Песков уточнил, что ведомство не ведет дискуссий о дополнительной мобилизации, благодаря эффективности текущей стратегии рекрутинга.

Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы о возможности эффективной операции без дополнительного увеличения численности вооруженных сил, указал на использование тактики, которая не требует мобилизационных мер. Стратегия российского военного руководства заключается в постепенном вытеснении вражеских сил с ключевых территорий, что делает массовую мобилизацию ненужной.

В своем последнем отчете Министерство обороны сообщило о стабильной регистрации новых контрактников, с ежедневным пополнением состава на уровне тысячи человек. С начала года количество подписанных контрактов достигло 190 тысяч, при этом общая численность контрактников в армии составляет 640 тысяч человек.

В ответ на необходимость поддержания высокого уровня боеготовности, различные российские регионы увеличили финансовые стимулы для новобранцев. Так, в Москве и Ростове-на-Дону размеры единовременных выплат были подняты до 1,9 миллиона рублей, а в Дагестане и Башкирии — соответственно до 500 и 505 тысяч рублей.

Эти меры направлены на укрепление оборонной способности и социальную поддержку военнослужащих, подчеркивая важность их вклада в национальную безопасность.