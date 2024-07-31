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Срочно! Пресс-секретарь президента Песков сделал важное заявление о мобилизации в России

Дмитрий Песков, представитель президента, сдела...

dailymoskow.ru

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Согласно последним заявлениям из Кремля, в России не планируется новая волна мобилизации. Дмитрий Песков, представитель президента, подчеркнул, что вопрос о мобилизации в текущих обсуждениях не стоит.

Это утверждение подтверждает стратегию Министерства обороны России, которое в последнее время акцентирует внимание на наборе контрактников.

Позиция Минобороны и Пескова

Минобороны России доложило о стабильном наборе контрактников, средний набор которых составляет около 1000 человек в день. Общее количество контрактников с начала года составило приблизительно 190 тысяч человек. В конце 2024 года количество военнослужащих по контракту в вооруженных силах достигло 640 тысяч человек. В ответ на прямой вопрос о необходимости мобилизации, высший руководитель страны подчеркнул, что текущий контингент достаточен для выполнения поставленных задач без дополнительного призыва.

Финансовые стимулы для контрактников

В ответ на ускоренный набор контрактников, региональные власти увеличили выплаты для новых военнослужащих. Например, в Москве и Ростове-на-Дону размер единовременной выплаты был повышен до 1,9 миллиона рублей. В других регионах, таких как Дагестан, Башкирия и Свердловская область, также произошло увеличение выплат.

Исторический контекст

В сентябре прошлого года была объявлена частичная мобилизация, в ходе которой было мобилизовано около 300 тысяч резервистов. По завершении этого этапа, акцент был смещен на усиление контрактной службы в армии.

Текущая политика Минобороны и заявления представителей государства указывают на стратегию укрепления армии за счет контрактников, вместо проведения новой волны мобилизации. Это подчеркивает попытку стабилизировать внутреннее положение и уменьшить социальное напряжение, связанное с возможной мобилизацией.

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