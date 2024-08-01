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Срочно! Пресс-секретарь президента Песков сделал важное заявление о мобилизации в РФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков сделал важн...

tvcenter.ru

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По последним заявлениям из Кремля, Россия не намерена проводить новую волну призыва военнообязанных запаса для участия в СВО.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы РФ, уточнил, что вопрос мобилизации в настоящее время не рассматривается. Это согласуется с текущей стратегией Минобороны России, которое сосредоточено на привлечении контрактников.

Подход Министерства обороны и комментарии Пескова

Министерство обороны сообщает о постоянном и стабильном наборе контрактников, с ежедневным привлечением около тысячи человек. С начала 2024 количество заключивших контракт на военную службу увеличилось до 190 тысяч, и ожидается, что уже к концу года этот показатель достигнет 640 тысяч.

Усиление стимулов для контрактников

В ответ на активный набор контрактников, региональные власти повысили размер единоразовых выплат для новобранцев.

Сдвиг фокуса после частичной мобилизации

После объявления частичной мобилизации в позапрошлом году, которая привлекла около 300 тыс. россиян, акцент был перенесен на усиление контрактной службы. Современная политика и высказывания официальных лиц подчеркивают намерение укрепить армию за счет контрактников, что способствует стабилизации внутреннего положения и снижению общественного напряжения.

Эти меры демонстрируют желание правительства уменьшить внутреннее беспокойство, укрепляя вооруженные силы через добровольное вступление в армию и избегая потребности в новых мобилизационных кампаниях.

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