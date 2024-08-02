Россия определила новое направление в своей военной политике, исключив планы по проведению дополнительных волн мобилизации военнообязанных для участия в текущих военных операциях.

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Президента РФ, на данный момент акцент сделан на усиление контрактной службы, что отражает стратегическое направление Министерства обороны.

Активный набор контрактников

Минобороны России сообщает о значительном успехе в наборе контрактников, с ежедневным привлечением около тысячи человек. За начальные месяцы 2024 года количество новых контрактов достигло 190 тысяч, с прогнозом увеличения до 640 тысяч к концу года.

Улучшение условий для контрактников

В ответ на необходимость усиления армии, региональные власти значительно увеличили размер единоразовых выплат новобранцам, что делает контрактную службу более привлекательной.

Фокус на контрактной службе после частичной мобилизации

Вслед за частичной мобилизацией предыдущих лет, которая привлекла около 300 тысяч человек, правительство пересмотрело свои приоритеты в пользу укрепления добровольного военного компонента. Эта стратегия поддерживает стабильность в стране и уменьшает социальное напряжение, предоставляя более систематизированный и менее принудительный подход к военной службе.

Эти изменения подчеркивают стремление российского правительства к стабилизации и укреплению оборонной мощи страны через добровольное участие граждан, минимизируя при этом потребность в принудительной мобилизации и поддерживая общественное спокойствие.