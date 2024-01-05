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· Артем Акчурин

Срочно подавайте заявление, не стесняйтесь. Новая льгота вводится для всех пенсионеров с 8 января

Срочно подавайте заявление, не стесняйтесь. Новая льгота вводится для всех пенсионеров с 8 января

incrussia.ru

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Пенсионеры получили информацию о новой возможности воспользоваться специальными льготами на отдых в санаториях. Согласно эксперту Анастасии Киреевой, с 3 января санатории предоставляют скидку до 30% на проживание для всех пенсионеров, вне зависимости от уровня дохода.

Раньше такие льготы применялись только к определенным группам граждан. Чтобы воспользоваться скидкой, пенсионерам при бронировании путевки следует предъявить пенсионное удостоверение. Льготные цены действительны при бронировании после 8 января, причем в праздничные дни цены будут наиболее высокими.

Таким образом, пенсионеры смогут побывать на отдыхе перед новогодними праздниками, минимизируя свои расходы. Информация предоставлена progorod58.

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