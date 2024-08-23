В недавнем обращении к населению, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности российских вооруженных сил к исполнению оборонных задач, подчеркнув отсутствие планов на дополнительную мобилизацию.

Это сообщение пришло на фоне интенсивных дебатов и публикаций в средствах массовой информации, включая РБК, относительно потенциального расширения численности военных.

Министерство обороны РФ информирует, что за текущий год армия усилилась на 190 тысяч военнослужащих, с общим числом равным почти 650 тысячам человек, при этом ежедневно ряды пополняются на тысячу новобранцев.

Глава страны Владимир Путин уточнил, что в стратегических планах нет намерений проводить мобилизацию для увеличения численности армии российского государства. В качестве меры по привлечению контрактников введены единовременные выплаты, достигающие до 1,9 млн рублей.

Этот подход демонстрирует стремление правительства укрепить оборонную способность страны, минимизируя потребность в мобилизации и сосредотачиваясь на эффективном использовании имеющихся ресурсов для поддержания национальной безопасности. Политика нацелена на обеспечение внутренней стабильности и быстрое реагирование на возникающие вызовы.