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Срочно! Песков сделал важное заявление о новой волне мобилизации в России

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Росс...

dailymoskow.ru

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подтвердил, что в настоящее время Россия не рассматривает возможность новой мобилизации, так как набор контрактников продолжает идти стабильно.

Он ответил на вопросы журналистов, уточнив, что дополнительный призыв военнослужащих в настоящее время не требуется, ссылаясь на последние данные Минобороны о среднем наборе около 1 тыс. человек в день, сообщает РБК.

Сообщается, что с начала текущего года более 190 тысяч человек подписали контракты с вооруженными силами, а всего на контрактной основе служат 640 тыс. военнослужащих. В связи с этим, ряд регионов России повысил размеры единовременных выплат новым контрактникам, чтобы стимулировать интерес к службе. Например, в Москве и Ростове-на-Дону сумма выплаты может достигать 1,9 млн рублей, а в Дагестане и Башкирии – до 505 тыс. рублей.

Во время недавнего обращения к журналистам Владимир Путин отметил, что не видит необходимости в дополнительной мобилизации для достижения военных целей, подчеркнув, что стратегия России заключается не в количестве войск, а в тактике «выдавливания» противника с контролируемых территорий.

Таким образом, несмотря на слухи и дискуссии, Россия продолжает следовать плану, основанному на текущем количестве контрактников, без планов по введению новой мобилизации в обозримом будущем.

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