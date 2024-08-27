По последним сообщениям от Дмитрия Пескова, представителя президента Российской Федерации, вопрос о новой мобилизации не стоит на повестке дня.

Это заявление было сделано в ответ на обсуждения, возникшие в связи с распространением информации о возможном дополнительном наборе мобилизованных в вооруженные силы.

Стабильный прием на военную службу

Министерство обороны России отчиталось о стабильном приеме контрактников, уточнив, что среднесуточный набор составляет около 1000 человек. С начала года контракт с вооруженными силами подписали примерно 190 тысяч человек.

Комментарий президента

На вопрос о возможности достижения военных целей без дополнительной мобилизации, президент Владимир Путин подчеркнул, что существующих сил достаточно для выполнения задач, стоящих перед армией. Путин выразил уверенность в эффективности нынешней стратегии, которая не требует расширения численности вооруженных сил.

Увеличение стимулов для военнослужащих

Недавно было объявлено о повышении выплат военнослужащим в нескольких регионах, что, по мнению аналитиков, должно способствовать увеличению интереса к службе. Суммы единовременных выплат были значительно увеличены, что делает службу по контракту более привлекательной для потенциальных кандидатов.

Исторический контекст мобилизации

Песков напомнил о частичной мобилизации, проведенной в сентябре прошлого года, когда было мобилизовано около 300 тысяч резервистов. По его словам, это было достаточно для укрепления военного потенциала страны в текущих условиях.

Таким образом, текущие обновления от правительства и военного ведомства России подчеркивают стабильность в обеспечении оборонной готовности страны без дополнительной мобилизации, а также укрепление мотивации среди военнослужащих, сообщает РБК.