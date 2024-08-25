Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Срочно! Песков сделал важное заявление о мобилизации по всей России

В последнее время обсуждения о возможной новой ...

vizitnlo.ru

Подписаться в Telegram

В последнее время обсуждения о возможной новой мобилизации в России активизировались в связи с продолжающимися военными действиями. Однако, по словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, текущая потребность в военнослужащих полностью покрывается за счет добровольного набора контрактников, и дополнительная мобилизация не рассматривается.

«О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет», — подчеркнул Песков в ответ на вопросы журналистов. Это заявление пришло после того, как на встрече в начале июня президент Владимир Путин, обсуждая возможность оперативного завершения военных операций, заявил о достаточности имеющихся сил и отсутствии планов по проведению новой мобилизации.

Министерство обороны России также подтвердило, что набор контрактников идет успешно и стабильно. В среднем, ежедневно к армии присоединяется около 1 тысячи человек. С начала 2024 года уже около 190 тысяч граждан подписали контракты. В декабре министерство впервые с начала специальной операции опубликовало официальные данные о численности контрактников, которая достигла 640 тысяч человек, сообщил «РИА Новости».

Для стимулирования набора новых военнослужащих ряд регионов значительно увеличил выплаты. Так, в Москве и Ростове-на-Дону сумма единовременной выплаты новым контрактникам была поднята до 1,9 миллионов рублей, а в Дагестане, Башкирии и Свердловской области выплаты составили от 400 тысяч до 505 тысяч рублей.

Таким образом, несмотря на сложную геополитическую обстановку и продолжающиеся боевые действия, официальная позиция России остается неизменной: дальнейшая мобилизация не нужна благодаря успешному и стабильному набору контрактников, что позволяет стране эффективно поддерживать необходимый уровень боевой готовности.

Читайте также:

  1. Смертельная лихорадка Западного Нила уже в Казани: каких симптомов следует опасаться горожанам
  2. «Спасаем только каждого третьего»: как и для чего функционирует «Приют Человека» в Казани
  3. Юрист из Казани дал смелое обещание: спишет с вас все долги или оплатит их сам
  4. Крики и драки: как живет Царево Village по ночам
  5. Под микроскопом: как лечат зубы в современной стоматологии. Еще и со скидкой!

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

23 часа назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта

Лонгриды

день назад

«Будет бабье лето»: какую погоду ждать в РТ в сентябре

как передвигаются тараканы

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане в результате ДТП два автомобиля вылетели в кювет

Интересное в Казани

2 дня назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

химчистка мутоновых шуб в Москве

Новости Казани

день назад

Водный комплекс на Кировской дамбе строится при участии Зиганшина

Новости Татарстана

день назад

Еще один аэродром в РТ катал туристов без лицензии

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкину пожаловались на отца, который вывез подростка на окраину Лениногорска

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане выросли цены на огурцы
Лонгриды
3 дня назад

Родная дочь выгнала на улицу: новая жизнь бабы Нины в «Приюте человека»

В этом месяце будет три года, как Нина Алексеев...

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани произошел пожар в военном суде

Новости Казани

2 часа назад

Бастрыкин возьмет под контроль проверку воздуха в Дербышках

Новости Казани

2 часа назад

Мэрия снова прокомментировала необходимость установки экранов на Миллениуме

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани произошло ДТП с участием пьяного питбайкера
Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре
Новости Казани
2 часа назад

Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре

Новости Казани

6 часов назад

В Казани восстановят здание школы №18

Новости Татарстана

7 часов назад

Жителям Татарстана предоставят бесплатную юридическую помощь

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане вновь прогнозируются грозы и туман
Что надо успеть этим летом? Подборка сезонных ф...
Интересное в Казани
4 дня назад

Что надо успеть этим летом? Подборка сезонных фруктов и овощей
Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 т...
Новости Татарстана
день назад

Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей