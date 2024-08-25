Срочно! Песков сделал важное заявление о мобилизации по всей России

В последнее время обсуждения о возможной новой мобилизации в России активизировались в связи с продолжающимися военными действиями. Однако, по словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, текущая потребность в военнослужащих полностью покрывается за счет добровольного набора контрактников, и дополнительная мобилизация не рассматривается.

«О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет», — подчеркнул Песков в ответ на вопросы журналистов. Это заявление пришло после того, как на встрече в начале июня президент Владимир Путин, обсуждая возможность оперативного завершения военных операций, заявил о достаточности имеющихся сил и отсутствии планов по проведению новой мобилизации.

Министерство обороны России также подтвердило, что набор контрактников идет успешно и стабильно. В среднем, ежедневно к армии присоединяется около 1 тысячи человек. С начала 2024 года уже около 190 тысяч граждан подписали контракты. В декабре министерство впервые с начала специальной операции опубликовало официальные данные о численности контрактников, которая достигла 640 тысяч человек, сообщил «РИА Новости».

Для стимулирования набора новых военнослужащих ряд регионов значительно увеличил выплаты. Так, в Москве и Ростове-на-Дону сумма единовременной выплаты новым контрактникам была поднята до 1,9 миллионов рублей, а в Дагестане, Башкирии и Свердловской области выплаты составили от 400 тысяч до 505 тысяч рублей.

Таким образом, несмотря на сложную геополитическую обстановку и продолжающиеся боевые действия, официальная позиция России остается неизменной: дальнейшая мобилизация не нужна благодаря успешному и стабильному набору контрактников, что позволяет стране эффективно поддерживать необходимый уровень боевой готовности.

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