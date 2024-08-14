Срочно! Песков сделал очень важное заявление о мобилизации в РФ

Вопрос о продолжении мобилизации в России не рассматривается, сообщил представитель президента Дмитрий Песков в интервью «РИА Новости».

«Темы мобилизации вообще не поднимаются, речь не идет о необходимости новых призывов», — отметил он, отвечая на вопрос о достаточном количестве добровольцев или необходимости в новых мобилизованных.

В начале июня президента Владимира Путина спросили, возможно ли одержать победу над противником без мобилизации. Он ответил: «Если ориентироваться на ваши рекомендации и стремиться к быстрой победе, то действующего контингента будет недостаточно. Однако мы придерживаемся другой стратегии: мы намерены вытеснить противника с территорий, которые должны быть под нашим контролем. Поэтому необходимость в мобилизации у нас отсутствует, и мы не собираемся ее проводить».

Две недели назад Минобороны сообщило о регулярном наборе контрактников: в среднем 1 тысяча человек ежедневно подписывает контракты. С начала 2024 года заключили договоры около 190 тысяч граждан. В декабре ведомство впервые озвучило число контрактников в армии — 640 тысяч.