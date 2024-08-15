Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Срочно! Песков сделал безумно важное заявление о мобилизации в России

На вопрос о количестве добровольцев и возможной...

Подписаться в Telegram

На вопрос о количестве добровольцев и возможной необходимости мобилизации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что новых мобилизационных мероприятий не планируется. Минобороны, в середине июля, сообщило о регулярном наборе контрактников.

«Темы мобилизации вообще не поднимаются», — заметил он, отвечая на запрос о достаточном количестве добровольцев.

В начале июня Путин ответил на вопрос, позволит ли ситуация без мобилизации «разгромить противника». Он отметил, что, исходя из предложенных рекомендаций, имеющегося контингента будет недостаточно. Однако, как подчеркнул президент, выбранная тактика заключается в постепенном вытеснении противника с контролируемых территорий, что делает мобилизацию ненужной.

Министерство обороны две недели назад доложило о стабильном наборе контрактников — в среднем по 1 тысяче в день, с начала 2024 года подписано около 190 тыс. контрактов. В декабре ведомство впервые озвучило численность контрактников — 640 тыс.

Региональные власти начали увеличивать выплаты для новых военнослужащих, подняв единовременные суммы в Москве и Ростове до 1,9 млн руб.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

16 часов назад

В отеле под Казанью после бурной ночи в отеле умерла врач из Тюмени

Интересное в Казани

день назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла

компании по дезинфекции плесени отзывы

Лонгриды

13 часов назад

Помощь и человечность: как работает «Приют Человека» в Казани

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

замена заглушки распредвала в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане откроется самый большой в республике детский парк «Елмай»

Новости Татарстана

20 часов назад

Метеорологи рассказали о летней погоде в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане выпал снег

Новости Казани

22 часа назад

Шумозащитные экраны начали устанавливать около «Миллениума» в Казани ночью

Новости Казани

день назад

На Оренбургском тракте началась установка въездной 28-метровой стелы «Казань»
Новости Казани
17 часов назад

«Ак Барс» не продлил контракт с Лукояновым из-за его игровой зависимости

Не так давно хоккеист даже заложил собственное ...

Новости Татарстана

11 минут назад

В Челнах 45-летнего мужчину придавило полуприцепом насмерть

Новости Казани

36 минут назад

Стало известно, какие объекты достроят к саммиту БРИКС в Казани 22 октября

Новости Татарстана

18 часов назад

Рамиль Муллин предложил объединить 3 города Татарстана

Новости Татарстана

19 часов назад

На трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск произошло жуткое ДТП с участием 2 автобусов
Казань на 3 месте среди лучших городов для жизн...
Новости Казани
14 часов назад

Казань на 3 месте среди лучших городов для жизни школьников

Новости Татарстана

20 часов назад

В РТ не хватает 2300 учителей

Новости Татарстана

21 час назад

В Елабуге согласуют наряд Анны Плетневой из группы «Винтаж» перед выступлением

Новости Казани

22 часа назад

В Казани местные жители и власти обсудили будущее подземной галереи Баумана
Риэлторы уже давно это делают: как купить кварт...
Интересное в Казани
5 дней назад

Риэлторы уже давно это делают: как купить квартиру и получать от нее стабильный доход
В Казани власти ищут место для генерального кон...
Новости Казани
15 часов назад

В Казани власти ищут место для генерального консульства Китая