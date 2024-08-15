Срочно! Песков сделал безумно важное заявление о мобилизации в России

На вопрос о количестве добровольцев и возможной необходимости мобилизации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что новых мобилизационных мероприятий не планируется. Минобороны, в середине июля, сообщило о регулярном наборе контрактников.

«Темы мобилизации вообще не поднимаются», — заметил он, отвечая на запрос о достаточном количестве добровольцев.

В начале июня Путин ответил на вопрос, позволит ли ситуация без мобилизации «разгромить противника». Он отметил, что, исходя из предложенных рекомендаций, имеющегося контингента будет недостаточно. Однако, как подчеркнул президент, выбранная тактика заключается в постепенном вытеснении противника с контролируемых территорий, что делает мобилизацию ненужной.

Министерство обороны две недели назад доложило о стабильном наборе контрактников — в среднем по 1 тысяче в день, с начала 2024 года подписано около 190 тыс. контрактов. В декабре ведомство впервые озвучило численность контрактников — 640 тыс.

Региональные власти начали увеличивать выплаты для новых военнослужащих, подняв единовременные суммы в Москве и Ростове до 1,9 млн руб.