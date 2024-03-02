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· Алина Алмакаева

«Срочно оплатите новый налог на СВО»: раскрыта неожиданная мошенническая схема

«Срочно оплатите новый налог на СВО»: раскрыта неожиданная мошенническая схема

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Мошенники разработали новую схему обмана пользователей, заключающуюся в рассылке писем с предупреждением о списании средств для уплаты нового налога на специальную военную операцию. По информации пресс-службы "Примпресс", данная махинация начала распространяться незадолго после окончания налогового периода, когда миллионы людей уже оплатили счета от ФНС. Мошенники исполняют роль посредников банков, отправляя электронные письма с предостережениями, заимствуя дизайн и формат сообщений от крупных финансовых учреждений.

В содержании этих писем себя представляют требования о списании нового налога на счета клиентов после введения «нового» законодательства. В сообщениях делается акцент на опасности, указывая, что, если внесение платежа будет отклонено, человеку будет начислено "десятки тысяч рублей". Чтобы отказаться от уплаты, предлагается перейти по определенной ссылке, ведущей на поддельный банковский сайт. Этот веб-ресурс тщательно маскируется под настоящий, чтобы выглядеть достоверным и соблазнить пользователей войти в свой личный кабинет. Получив нужные данных, мошенники имеют возможность вывести деньги с аккаунта жертвы или оформить кредит на ее имя, обойдя банковскую систему защиты.

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