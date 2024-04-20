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Срочно избавляйтесь от вторички: эксперты дали неутешительный прогноз для рынка недвижимости

Срочно избавляйтесь от вторички: эксперты дали неутешительный прогноз для рынка недвижимости

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Эксперты в сфере недвижимости утверждают, что этой весной наступили наилучшие условия для продажи жилья. Руководитель отдела продаж московской компании, Дарья Баранюк, подчеркивает, что сейчас идеальное время для распродажи вторичного жилья, учитывая снижение спроса на него.

Она предупреждает, что ожидается дальнейшее снижение цен на квартиры к концу года. Александр Гаврилов из агентства "Мегаполис-Сервис" подтверждает, что продажа недвижимости без последующей покупки в настоящее время — разумное решение, учитывая высокие процентные ставки и насыщенность рынка.

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