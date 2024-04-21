Срочно избавляйтесь от квартир: эксперты дали неутешительный прогноз для рынка недвижимости

Эксперты в области недвижимости считают, что наступившая весна создает оптимальные условия для успешной продажи недвижимости.

Руководитель отдела продаж крупной московской компании, Дарья Баранюк, подчеркивает, что данный период является благоприятным для избавления от вторичного и неэффективного жилья. Снижение спроса на вторичный рынок жилья в данный момент говорит о необходимости не откладывать продажу квартиры, а совершать сделку в настоящее время.

Эксперты также отмечают тенденцию падения спроса на вторичное жилье и прогнозируют снижение цен на квартиры к концу года. В таких условиях рекомендуется не ждать и продать недвижимость в ближайшее время, чтобы избежать потери денежных средств.

Специалисты по недвижимости из Владимира поддерживают мнение московского коллеги. Руководитель агентства недвижимости "Мегаполис-Сервис", Александр Гаврилов, отмечает, что настоящий момент является благоприятным для продажи недвижимости без последующей покупки квартиры.

В заключение, с учетом высокой ключевой ставки Центробанка и ожидаемого снижения цен на жилье, специалисты рекомендуют продать недвижимость в настоящее время, при сохранении высокой покупательской способности, и отложить покупку жилья на более подходящий момент.