Дмитрий Песков, представитель Кремля, подчеркнул в своих недавних заявлениях, что дальнейшая мобилизация в России не обсуждается и новый набор мобилизованных в данный момент не требуется.

Это заявление прозвучало в ответ на вопросы о текущей потребности в добровольцах и контрактниках.

Минобороны РФ сообщило, что зафиксировано стабильное увеличение числа контрактников, причем в среднем каждый день к вооруженным силам присоединяется около тысячи новых служащих. С начала 2024 года под контракт подписались примерно 190 тысяч россиян, а общее количество контрактников в армии достигло 640 тысяч.

По словам Пескова, в настоящее время нет никакой необходимости в проведении дополнительной мобилизации, так как действующих сил достаточно для выполнения поставленных задач без дополнительного призыва резервистов. Глава государства Владимир Путин также подчеркнул, что страна придерживается тактики, которая не требует увеличения численности войск.

Власти некоторых регионов РФ в последнее время начали увеличивать выплаты для новых военнослужащих, стимулируя тем самым набор контрактников. Например, в Москве и Ростове-на-Дону сумма единовременной выплаты была поднята до 1.9 млн рублей, а в Дагестане и Башкирии до 500 и 505 тыс. рублей соответственно.

Эта информация акцентирует на том, что государственная политика в области обороны остается стабильной и направлена на оптимизацию использования существующего потенциала без дополнительного привлечения к мобилизационным мероприятиям, сообщает РБК.