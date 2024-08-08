Срочно! Дмитрий Песков сделал важное заявление о мобилизации в РФ

«О мобилизации никто не упоминает, эта тема не обсуждается», — заявил он. Так Песков прокомментировал вопрос о том, достаточно ли имеющихся добровольцев или же потребуются новые мобилизованные.

В начале июня президента Владимира Путина спросили, возможно ли без мобилизации «разгромить противника». «Если следовать рекомендациям, которые вы обозначили, и стремиться к быстрому результату, нам недостаточно текущего контингента. Однако мы придерживаемся другой стратегии: мы вытесняем противника с тех территорий, которые должны оказаться под нашим контролем. Поэтому в этом контексте мобилизация нам не требуется, и мы не планируем её проводить», — объяснил он.

Две недели назад Минобороны сообщило о стабильном наборе контрактников: в среднем около 1000 человек в день подписывают контракты. С начала 2024 года контракт оформили примерно 190 тысяч человек. В декабре военное ведомство впервые с момента начала специальной операции озвучило данные о численности военнослужащих по контракту — 640 тысяч человек.