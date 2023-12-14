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Срочники окажутся на СВО? Госдума сделала важное заявление о службе в армии

Срочники окажутся на СВО? Госдума сделала важное заявление о службе в армии

pixabay.com

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В Государственной думе был одобрен и принят закон, который позволяет срочникам служить в пограничных войсках ФСБ России, и разрешает Росгвардии создавать добровольческие военные отряды, передает новостной портал ria.ru.

Законом предусматривается, что служить по призыву в Пограничной службе ФСБ РФ теперь имею право лица с иностранным гражданством, с видом на жительство за границей, лица, употреблявшие наркотические запрещенные вещества, а также осужденные в настоящее время или в прошлом. В документе сказано, что граждане, находящиеся под административным контролем, призванные на военную службу, освобождаются от ответственности за несоблюдение надзора.

Также Росгвардия наделяется правом создавать под своим командованием, но с одобрения Президента страны, добровольческие формирования в периоды всероссийской мобилизации, военного времени, а также в периоды, когда ВС России действуют за пределами границ Российской Федерации. Данное нововведение предусмотрено для того, чтобы усилить мощь национальной гвардии российского государства и поддерживать Вооруженные силы страны в достижении боевых целей и выполнении задач, включая цели и задачи, поставленные в зоне СВО на Украине.

Напомним, что российские военачальники и депутаты Госдумы РФ оглашали сроки возвращения служащих по контракту россиян в зоне СВО на Украине: насовсем покинуть зону боевых действий военнослужащие смогут только после окончательного завершения Спецоперации, обновление военного состава не предусмотрено.

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